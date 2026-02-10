В эту ночь подготовили специальное live-выступление Vladis — электронного артиста, певца и продюсера, создающего мелодичную музыку с эмоциональным вокалом. Его саунд балансирует между хаус, техно и альтернативной электроникой, а каждая композиция звучит как небольшой фильм, где эмоции говорят громче слов. Лайнап: Nikita Grib • Netochno • MaxDee • SKLV • Lobanov