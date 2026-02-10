Фирменная вечеринка на крыше. Это формат, в котором фокус смещается на открытое пространство и естественный свет. Диджеи собраны из резидентов и близкого круга лейбла. Nikita Grib, Netochno, MaxDee, Zok-Zok, Lobanov, SKLV. Дневной тайминг задает другую динамику восприятия: панорамный вид на город, открытое небо и, конечно же, хаус-музыка во всех ее ответвлениях.