Phagamast на крыше
Петроградская набережная, 18
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от 1700₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Фирменная вечеринка на крыше. Это формат, в котором фокус смещается на открытое пространство и естественный свет. Диджеи собраны из резидентов и близкого круга лейбла. Nikita Grib, Netochno, MaxDee, Zok-Zok, Lobanov, SKLV. Дневной тайминг задает другую динамику восприятия: панорамный вид на город, открытое небо и, конечно же, хаус-музыка во всех ее ответвлениях.
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