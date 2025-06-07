Phagamast открывает сезон там, где по-настоящему чувствуется свобода – на крыше под солнцем, под музыку, на высоте. За волшебство отвечают: Netochno, Nikita Grib, MaxDee, Arkady Antsyrev, Roma Shinder, Ki.Mi., SKLV — резиденты и друзья лейбла, с которыми по-настоящему тепло.