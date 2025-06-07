Phagamast Rooftop Daytime
Петроградская набережная, 18
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Phagamast открывает сезон там, где по-настоящему чувствуется свобода – на крыше под солнцем, под музыку, на высоте. За волшебство отвечают: Netochno, Nikita Grib, MaxDee, Arkady Antsyrev, Roma Shinder, Ki.Mi., SKLV — резиденты и друзья лейбла, с которыми по-настоящему тепло.
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