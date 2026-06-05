Phagamast открывает лето на Крыше18 Надевай любимые летние наряды, бери солнечные очки, зови друзей и встречай день, который точно захочется запомнить. Будет много House музыки, закатного света и того самого ощущения, когда никуда не хочется спешить. За атмосферу отвечают Netochno, Nikita Grib, MaxDee,Zok-Zok, Arkady Antsyrev, Lobanov, SKLV. Резиденты и друзья лейбла, с которыми всегда тепло и атмосферно.