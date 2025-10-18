Phagamast Showcase
Be Italian, проспект Добролюбова, 8
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Phagamast родился как независимый лейбл, чтобы объединить артистов, которые чувствуют музыку сердцем. За это время они пережили бессонные ночи, создали десятки треков, собрали невероятное комьюнити и провели вечера, что до сих пор отзываются в твоей памяти. Это будет ночь, в которой музыка станет проводником, атмосфера — обрамлением, а участники — главными героями. Ожидается подорожание билетов.
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