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Phagamast Showcase

Be Italian, проспект Добролюбова, 8

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Phagamast родился как независимый лейбл, чтобы объединить артистов, которые чувствуют музыку сердцем. За это время они пережили бессонные ночи, создали десятки треков, собрали невероятное комьюнити и провели вечера, что до сих пор отзываются в твоей памяти. Это будет ночь, в которой музыка станет проводником, атмосфера — обрамлением, а участники — главными героями. Ожидается подорожание билетов.

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