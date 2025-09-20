Два года назад Phagamast родился как независимый лейбл, чтобы объединить артистов, которые чувствуют музыку сердцем. За это время ребята пережили бессонные ночи, создали десятки треков, собрали невероятное комьюнити и провели вечера, что до сих пор отзываются в памяти. Теперь настало время отметить двухлетие — красиво, громко и по-настоящему. Для этого выбрали «Лендок» — место с особой историей и собственным дыханием. Его стены слышали многое, но этой ночью они станут свидетелями ещё одной истории, в которой каждый звук, каждый взгляд и каждое движение будут иметь значение. Здесь, среди мягкого света и приглушённых голосов, соберутся те, кто чувствует музыку так же глубоко, как сами организаторы. В центре вечера — Moon’s Voyager. Уже более десяти лет он создаёт свой собственный музыкальный язык, в котором грув сочетается с атмосферой, а живые, необработанные вокалы становятся сердцем звучания. Его лайв-сеты рождаются в моменте: голос, клавиши и техника сливаются в историю, которую невозможно повторить, потому что она существует только здесь и сейчас. Этой ночью вместе с Moon’s Voyager в событии примет участие золотой состав Phagamast. Nikita Grib, Netochno, MaxDee и SKLV создадут музыкальное пространство, в котором каждая минута будет наполнена ритмом, эмоциями и энергией, что держит танцпол до самого рассвета. Это будет ночь, в которой музыка станет проводником, атмосфера — обрамлением, а гости — главными героями.