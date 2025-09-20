Phagamast — 2 Years Celebration
наб. Крюкова канала, 12
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Два года назад Phagamast родился как независимый лейбл, чтобы объединить артистов, которые чувствуют музыку сердцем. За это время ребята пережили бессонные ночи, создали десятки треков, собрали невероятное комьюнити и провели вечера, что до сих пор отзываются в памяти. Теперь настало время отметить двухлетие — красиво, громко и по-настоящему. Для этого выбрали «Лендок» — место с особой историей и собственным дыханием. Его стены слышали многое, но этой ночью они станут свидетелями ещё одной истории, в которой каждый звук, каждый взгляд и каждое движение будут иметь значение. Здесь, среди мягкого света и приглушённых голосов, соберутся те, кто чувствует музыку так же глубоко, как сами организаторы. В центре вечера — Moon’s Voyager. Уже более десяти лет он создаёт свой собственный музыкальный язык, в котором грув сочетается с атмосферой, а живые, необработанные вокалы становятся сердцем звучания. Его лайв-сеты рождаются в моменте: голос, клавиши и техника сливаются в историю, которую невозможно повторить, потому что она существует только здесь и сейчас. Этой ночью вместе с Moon’s Voyager в событии примет участие золотой состав Phagamast. Nikita Grib, Netochno, MaxDee и SKLV создадут музыкальное пространство, в котором каждая минута будет наполнена ритмом, эмоциями и энергией, что держит танцпол до самого рассвета. Это будет ночь, в которой музыка станет проводником, атмосфера — обрамлением, а гости — главными героями.
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