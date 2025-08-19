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  1. Санкт-Петербург
  2. События

[перенесено] Пэйринг. Friending на английском

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1500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Перенос на 19 августа Будут дружиться и общаться на английском — не про грамматику и зубрёжку, а про настоящие разговоры. С шутками, играми и людьми, которые хотят практиковать язык в живой обстановке. Это антидейтинг, где цель — не флирт, а контакт. Тёплый, интересный и на английском. Смена партнёров, общение, шутки, изучение нового. Эффективно! Тебя ждёт много разговорной практики в парах, не нужно ждать своей очереди. Подходит, если: — уровень Intermediate и выше — хочется освежить разговорные навыки — нужен лёгкий способ попрактиковать самопрезентацию. Отлично перед интервью или поездками — хочется говорить много, с разными людьми Языковой френдинг — это пространство, где можно почувствовать себя свободнее и увереннее. Уровень: Intermediate+ Не романтика, а дружба. Не урок, а прокачка. Не small talk, а настоящие разговоры. Стоимость: 1500 — соло 2400 — билет на двоих Запись в ТГ

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