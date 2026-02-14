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Петербургский модерн + вино

VinoFeel, Захарьевская улица, 14Г

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4500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Вечер для тех, кто любит красоту и вино с характером. Будем говорить о самом изысканном и загадочном стиле в истории искусства — петербургском модерне, параллельно дегустируя вина, которые так же тонко играют с формой и вкусом! В программе: — вдохновляющая лекция о модерне от просветительской компании «Петербург глазами инженера» — тщательно подобранные вина от винных купцов из VinoFeel — закуски к винам — уютная атмосфера и интересные разговоры Главный спикер вечера — прекрасная Александра Дадацкая, искусствовед, гид и лектор просветительской компании «Петербург глазами инженера», а также очень красивый и тёплый человек.

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