В квартирнике примут участие актёры и музыканты, которые исполнят авторские и классические произведения на сцене. По мнению организаторов, «квартирник» и «Петербург» — синонимы. Весь Петербург пронизан духом музыкальных групп — «Кино» и «Ленинград», «ДДТ», «Сплин», «Ночные снайперы», «Аквариум» и др. В том числе Петербург — театральный город, поэтому как же без театра? И организаторы — талантливая вокалистка и театральный режиссер — Виктория и Луиза — решили объединиться и создать событие нового уникального формата. Тема события «Расцветай на сцене». Это день, когда музыка, поэзия и театр снова оживут в уютном пространстве квартирника! Что тебя ждёт? - Живое исполнение: авторская музыка, стихи, театральные номера - Атмосфера вдохновения и творчества - Новые таланты на сцене В самом Лофт-пространстве на вечере будет импровизированный бар с угощением и напитками, которые можно будет приобрести отдельно. И также для участников и зрителей будет розыгрыш призов. В конце вечера будет открытый микрофон для всех желающих.