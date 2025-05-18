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Петербургский квартирник. Расцветай на сцене

Московский проспект, 183-185

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750₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

В квартирнике примут участие актёры и музыканты, которые исполнят авторские и классические произведения на сцене. По мнению организаторов, «квартирник» и «Петербург» — синонимы. Весь Петербург пронизан духом музыкальных групп — «Кино» и «Ленинград», «ДДТ», «Сплин», «Ночные снайперы», «Аквариум» и др. В том числе Петербург — театральный город, поэтому как же без театра? И организаторы — талантливая вокалистка и театральный режиссер — Виктория и Луиза — решили объединиться и создать событие нового уникального формата. Тема события «Расцветай на сцене». Это день, когда музыка, поэзия и театр снова оживут в уютном пространстве квартирника! Что тебя ждёт? - Живое исполнение: авторская музыка, стихи, театральные номера - Атмосфера вдохновения и творчества - Новые таланты на сцене В самом Лофт-пространстве на вечере будет импровизированный бар с угощением и напитками, которые можно будет приобрести отдельно. И также для участников и зрителей будет розыгрыш призов. В конце вечера будет открытый микрофон для всех желающих.

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