Приходи на особенный Петербургский бранч, где история города соединяется с гастрономическим наслаждением. За столом с панорамным видом на величественные соборы и крыши Санкт-Петербурга ты сможешь не только насладиться авторскими блюдами позднего завтрака от шефа, но и погрузиться в атмосферу города через увлекательный рассказ. Приглашённый спикер поделится историями о скрытых уголках Петербурга, легендах старинных зданий и традициях городских бранчей. Это не просто поздний завтрак, а настоящий диалог с городом, который вдохновляет в любое время года. Сбор гостей в 12:00, чтобы ты мог неспешно занять свои места, насладиться первым бокалом игристого или ароматной чашкой кофе, и настроиться на уютный воскресный день. Бронируй столик заранее по телефону – этот бранч станет утонченным началом выходного, который хочется запомнить.