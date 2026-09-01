Прогулка, на которой ты посетишь знаковые рынки Санкт-Петербурга. Что, если рынок в Петербурге — это не просто место торговли, а одна из главных сцен городской жизни прошлого? Место, где решались судьбы, формировались вкусы, заключались сделки и рождались привычки, без которых невозможно представить сегодняшний день. Проследишь путь трансформации рынков: от шумных площадей, где можно было купить всё — от книг до лошади — и даже нанять слуг, до современных точек притяжения, где соседствуют локальные фермерские продукты и кухни со всего мира. Поговоришь о феномене петербургских рынков: как они встроены в современный город, какие традиции сохранили и что действительно стоит искать на прилавках сегодня. Отдельно остановишься на гастрономии «для своих»: узнаешь, когда и почему среди критиков вошло в моду искать неприметные китайские заведения наравне с дорогими ресторанами, и как меняется наше представление о ценности еды. По пути обсудишь: — как купечество влияло на гастрономическую культуру города — как по виду повозки определяли специализацию лавки — существовала ли доставка в имперском Петербурге и как она была устроена — без чего не обходился рождественский стол и как выглядели уличные разносчики — какую роль играли реки и каналы в снабжении города — что происходит с национальной кухней вдали от родины И, конечно, будешь пробовать: пирожки по особому семейному рецепту, купеческий чай, моченые яблоки, пряный сбитень и китайскую кухню — ту самую, о которой обычно знают только «свои». Место начала: у входа в метро Гостиный двор (справа, если смотреть на вход) Место окончания: Кузнечный рынок