Традиционно считается, что автофикшн — литературную форму на границе автобиографии и художественного вымысла — придумал Серж Дубровски. Но действительно ли автофикциональная проза началась с него? На лекции ты перенесёшься в начало XX века, к фигуре Сидони-Габриэль Колетт, чьё творчество задолго до Дубровски воплощало все признаки автофикционального письма. Разберёшься, как личный опыт, телесность, аффект и субъективность формировали тексты Колетт, как она вписывала себя в литературный нарратив — и что это значит для истории женской литературы, а также почему её прозу можно (и нужно) читать как первый «женский» автофикшн. Лектор: Елизавета Чадова — филолог, преподавательница, аспирантка Кафедры истории зарубежных литератур СПбГУ. Обрати, пожалуйста, внимание, что в пространстве нужно будет снять обувь.