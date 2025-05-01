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Первомай

АТС
Sanctum Longe, улица Некрасова, 3-5

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1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Присоединяйся к празднованию Дня Рождения DISCOEVENT и встречай новый танцевальный рассвет в пространстве АТС. На сцене — пятеро избранных: КЕФИР / АЛЕКС МАЙЗЕМ / ПЛАОЛА / ЛЕОНАРИ /БАГУС + мистические выступления от АНАСТЕСЛА и ЯОДИН. Боди-арт, пузырьковое безумие, таро-гадания, фирменные коктейли и атмосфера тайного братства танца — погрузись в трансцендентальную свободу под куполом Санктум. FC / DC

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