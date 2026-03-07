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Первая большая вечеринка

К-30
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Что тут скажешь? Клуб набирает ход. Внизу: Американский главный участник диджей Assault — легенда гетто & бути-хаус музыки прямиком из Детройта, локальный суперстар диджей Stonik1917 с сетом, петербургские любовники Saint City Lovers, а также специальный хаус сет от Димы Ковязина. Т-Лаборатория: захват радио KURS и его резидентов, плюс бонус: редкое выступление арт-директора ереванского Esthetic Joys Embassy — i96y, который представит своё альтер-эго диджей Pecan.

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