Выбор редакции
Первая большая вечеринка
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ
Начало:
Завершение:
1800₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали
Про событие
Что тут скажешь? Клуб набирает ход. Внизу: Американский главный участник диджей Assault — легенда гетто & бути-хаус музыки прямиком из Детройта, локальный суперстар диджей Stonik1917 с сетом, петербургские любовники Saint City Lovers, а также специальный хаус сет от Димы Ковязина. Т-Лаборатория: захват радио KURS и его резидентов, плюс бонус: редкое выступление арт-директора ереванского Esthetic Joys Embassy — i96y, который представит своё альтер-эго диджей Pecan.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи