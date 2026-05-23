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Персона Левинсона

Угол Каменноостровского проспекта и реки Карповки (Силин мост).

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2000₽
Возраст 14+
Спектакли

Про событие

Спектакль-променад. Архитектор Евгений Левинсон — модернист, человек ХХ века, мечтатель. Левинсон построил много чего — от Пискарёвского мемориала до здания, в котором находится театр «Особняк». Этот спектакль-променад — об архитекторе и его времени. Пик творческой активности Левинсона пришёлся на самые, казалось бы, нетворческие времена — 1930-е годы. А ещё это спектакль о городе, и неслучайно он проходит на улице, как прогулка. Ведь город — это больше, чем просто точка на карте. Городское пространство объёмно: в нём оставили свой след люди и их судьбы, события большой истории, личные драмы и свершения, большие и маленькие трагедии, открытия и забвение. И достаточно последовать за проводником, чтобы… — увидеть тени двух архитекторов и услышать их разговор — познакомиться с душой дома — увидеть кукольный спектакль о самом Левинсоне и поразмышлять о том, как сталкиваются воля художника и реальность — поразиться тому, как театр вырастает из самой плоти дома, и поприсутствовать на представлении беззвучной оратории — поговорить о книге «Социализм как единственная причина гибели крестьянской лошади» с профессиональным библиографом — и даже познакомиться со специалистом по четвёртому измерению Продолжительность: 1 час 30 минут. Место встречи: Угол Каменноостровского проспекта и реки Карповки (Силин мост). Ближайшие даты: 23 мая в 15:00 и в 19:00 24 мая в 15:00 и в 19:00 30 мая в 15:00 и в 19:00 31 мая в 15:00 и в 19:00

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