Перфоманс за 3 часа: творческая лаборатория спектакля
Театр «Резонанс», Народная 4А
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Завершение:
от 1000₽ до 1500₽
Возраст 16+
Спектакли
Мастер-классы
Про событие
Можно ли за три часа создать спектакль? Да — если речь идёт о перформативной лаборатории, где главным становится процесс, импульс и рождение сценической формы здесь и сейчас. Ксения Стрелец, педагог РГИСИ (мастерская С. Д. Черкасского), предлагает участникам пройти интенсивное исследование: от первого импульса до готового мини-перфоманса. В работе соединяются практика телесных техник, импровизация, внимание к пространству и коллективное сотворчество. Для кого этот мастер-класс? Для новичков, любителей, продвинутых театралов, студентов театральных вузов, практикующих актёров и всех, кто ищет новые формы сценического выражения и готов работать с телом, голосом и пространством как с живыми источниками действия. Программа мастер-класса: • Разогрев и телесные практики для концентрации и включения • Работа с импульсом: жест, звук, образ как основа сценического действия • Сборка структуры: как индивидуальные элементы превращаются в коллективный перформанс • Мини-показ и совместный разбор
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