Можно ли за три часа создать спектакль? Да — если речь идёт о перформативной лаборатории, где главным становится процесс, импульс и рождение сценической формы здесь и сейчас. Ксения Стрелец, педагог РГИСИ (мастерская С. Д. Черкасского), предлагает участникам пройти интенсивное исследование: от первого импульса до готового мини-перфоманса. В работе соединяются практика телесных техник, импровизация, внимание к пространству и коллективное сотворчество. Для кого этот мастер-класс? Для новичков, любителей, продвинутых театралов, студентов театральных вузов, практикующих актёров и всех, кто ищет новые формы сценического выражения и готов работать с телом, голосом и пространством как с живыми источниками действия. Программа мастер-класса: • Разогрев и телесные практики для концентрации и включения • Работа с импульсом: жест, звук, образ как основа сценического действия • Сборка структуры: как индивидуальные элементы превращаются в коллективный перформанс • Мини-показ и совместный разбор