ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Перфоманс за 3 часа: творческая лаборатория спектакля

Театр «Резонанс», Народная 4А

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 16+
Спектакли
Мастер-классы

Про событие

Можно ли за три часа создать спектакль? Да — если речь идёт о перформативной лаборатории, где главным становится процесс, импульс и рождение сценической формы здесь и сейчас. Ксения Стрелец, педагог РГИСИ (мастерская С. Д. Черкасского), предлагает участникам пройти интенсивное исследование: от первого импульса до готового мини-перфоманса. В работе соединяются практика телесных техник, импровизация, внимание к пространству и коллективное сотворчество. Для кого этот мастер-класс? Для новичков, любителей, продвинутых театралов, студентов театральных вузов, практикующих актёров и всех, кто ищет новые формы сценического выражения и готов работать с телом, голосом и пространством как с живыми источниками действия. Программа мастер-класса: • Разогрев и телесные практики для концентрации и включения • Работа с импульсом: жест, звук, образ как основа сценического действия • Сборка структуры: как индивидуальные элементы превращаются в коллективный перформанс • Мини-показ и совместный разбор

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста