Магия кажется чем-то знакомым с самого детства — через книги, кино, мифы и сказки. Но в классической антропологии её определения крайне расплывчаты. Ученые сходятся в одном: магия — неотъемлемая часть человеческой культуры и социальных практик. На лекции обсудишь: — Как западный эзотеризм повлиял на зарождение современного искусства в XX веке? — Почему художницы-акционистки становятся ведьмами? — Что такое имманентность? И как общение с духами связано с экологическим активизмом? — Зачем современные российские художники проводят ритуалы? — ...и что же такое, наконец, магия? Лектор: Ксения Подлипенцева — искусствовед, сотрудница Эрмитажа, исследовательница влияния альтернативной духовности на современное искусство. Окончила аспирантуру Санкт-Петербургской академии художеств, пишет кандидатскую диссертацию, выступает на научных конференциях и публикуется в рецензируемых изданиях.