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Выставки
Про событие
Выставка петербургской художницы Виктории Ивы. Живопись Ивы, соединяет техничность «старых мастеров» и экспрессивную свободу современного искусства, а рукотворные арт-объекты из природных материалов граничат с магическими артефактами. Название выставки «Переход» имеет два значения — концептуальное и автобиографическое. Само пространство выставки становится «зоной перехода»: пространством неявленного, лиминального и трансцендентного, в котором нашлось место своему «кабинету редкостей», полному объектов-артефактов. Одновременно, выставка закрывает период работы художницы с малыми форматами живописи и обозначает новый этап — переход к монументальным форматам холстов. Особую зону экспозиции «кабинет редкостей» наполняют арт-объекты, собранные художницей из случайно найденных элементов. Каждый из которых сохраняет собственную историю происхождения и вступает во взаимодействие с другими материалами, формируя новые ассоциативные и символические связи. Чуть позже мы выложим больше фотографий:) Вход свободный. Режим работы: Будни с 15:00 до 19:00, выходные с 14:00 до 20:00. Точное время работы уточняй у организатора: https://t.me/metamodernists_art
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