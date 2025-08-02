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Переговорный трекинг

городской посёлок Токсово, озеро Хепоярве

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 16+
Игры
Необычное

Про событие

Увлекательное приключение вокруг живописного озера Хепоярви — за 18 километров захватывающего маршрута ты не только насладишься красотой природы, но и получишь ценные навыки в области коммуникации и доверия. В игровом формате здесь будут учиться понимать, что скрывается за поступками и действиями людей. Сможешь прокачать свои навыки в развитии доверия, научишься уверенно идти к своим целям, даже когда кажется, что весь мир перевернулся и нет никакой ясности. А ещё — освоишь методы выявления манипуляций и управлением ими в общении, чтобы ты мог направлять диалог в нужное русло. Тропа здоровья вдоль озера Хепоярви станет идеальным фоном для этих полезных и интересных активностей. Будет непринуждённая атмосфера, где каждый сможет проявить себя, обменяться опытом и сделать шаг вперёд в личностном развитии.

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