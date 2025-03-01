Тренд дневных вечеринок уже вовсю гремит по миру, как и формат танцев на открытом воздухе не только летом. Впервые в Санкт-Петербурге 1 марта в самом сердце города, в новом креативном пространстве АТС на ул. Некрасова, 3-5, состоится совершенно уникальное событие — первый весенний OPEN AIR, который откроет сезон дневных вечеринок, став ярким и уникальным акцентом на музыкальной карте города. Новый формат находит отклик у всех, кто ценит не только качественный звук, но и возможность встречаться с друзьями и единомышленниками в светлое время суток, наслаждаясь легкостью и свободой. Под открытым небом, на втором ярусе современного и стильного пространства АТС, будут звучать самые актуальные и яркие волны Хаус-музыки. Это будет не просто вечер, а целый день, наполненный атмосферой вдохновения и энергии. Line-up: Da Karma. Dyumo. Moona Q/ Birthday Set. Sidor. Techno Mishka. Место, где ритмы становится языком общения, а весна — временем перемен и новых начинаний: - Ритуал сожжения Мистера Чу. - Блины и глинтвейн. - Чиллаут зоны с открытым огнем. - Масленичные интерактивы. - 100500 точек для съемки креативного контента, видео-инсталляция и многое другое...