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ПДNK

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

ПДNK окунёт тебя в беззаботный мир нулевых. Простые мелодии, заводные речитативы, необычные сочетания инструментов (саксофон, скрипка, кахон), а, главное, атмосфера морских просторов и открытого мира. Ребята подготовили самый драйвовый концерт в истории группы, добавив к своему лёгкому летнему звучанию бас и электрогитару и позвав в качестве специального гостя легенду питерского андерграунда, участника группы «Два Самолёта» Армена Чикунова. Переосмысление первого альбома «Биржевой», новые песни, и всё это в двух шагах от воды, которая всегда являлась главной стихией группы и двигала её вперёд.

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