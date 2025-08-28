ПДNK окунёт тебя в беззаботный мир нулевых. Простые мелодии, заводные речитативы, необычные сочетания инструментов (саксофон, скрипка, кахон), а, главное, атмосфера морских просторов и открытого мира. Ребята подготовили самый драйвовый концерт в истории группы, добавив к своему лёгкому летнему звучанию бас и электрогитару и позвав в качестве специального гостя легенду питерского андерграунда, участника группы «Два Самолёта» Армена Чикунова. Переосмысление первого альбома «Биржевой», новые песни, и всё это в двух шагах от воды, которая всегда являлась главной стихией группы и двигала её вперёд.