Живой инструментальный хип-хоп с джазовой душой. Это не просто концерт — это музыкальное путешествие. Живой лоуфай-хип-хоп, где биты сплетаются с бас-гитарными грувами, а в атмосферных импровизациях слышится дыхание джаза. На сцене PCHBLK создаёт бесшовный поток звука, манипулируя битами с помощью эффектов и добавляя живые бас-гитарные грувы и соло. За сценой Роман Алексеевнин — блогер и наставник. Образовательно-мотивационный блог музыканта, продюсера и наставника Романа — «Джаз и Импровизация». Кажется, что про джаз, а на самом деле — про музыку, жизнь музыкантов и вдохновение. В этот вечер к нему присоединится трубач Егор Попов, чья игра наполнит звучание джазовой экспрессией, превращая биты в захватывающий импровизационный диалог.