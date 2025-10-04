Passeisme / Плаха / Ospa 1959 / Gigroma
Лиговский проспект, 50к16
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от 1200₽ до 2500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Самый черный в этом году ивент безымянного культа Весь спектр эмоций блэк-метала: от медитации до истерии. Четыре потрясающих коллектива из трех городов России. Две презентации альбомов. Один вечер. Passeisme (Нижний Новгород), Плаха (Санкт-Петербург), Ospa 1959 (Москва), Gigroma (Санкт-Петербург).
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