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Passeisme / Плаха / Ospa 1959 / Gigroma

Сердце
Лиговский проспект, 50к16

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Завершение:

от 1200₽ до 2500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Самый черный в этом году ивент безымянного культа Весь спектр эмоций блэк-метала: от медитации до истерии. Четыре потрясающих коллектива из трех городов России. Две презентации альбомов. Один вечер. Passeisme (Нижний Новгород), Плаха (Санкт-Петербург), Ospa 1959 (Москва), Gigroma (Санкт-Петербург).

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