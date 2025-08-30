2 года — это не просто цифры. Это сотни треков, тысячи улыбок и море энергии, которую ты даришь ребятам в ответ. Артисты зажгут огонь в твоём сердце, а ты превратишь этот вечер в легенду. Финал лета 2025 под открытым небом в пространстве Roof Place, панорамные виды, финский залив и свежий ветер. Ожидай: - Мощные сеты от топовых диджеев - Захватывающие перформансы и световые шоу - Сюрпризы, которые взорвут ваше воображение Это будет главный ивент года — яркий, громкий и безумно тёплый.