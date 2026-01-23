party girls club hosted by vibe room
Mirage bar, Шамшева улица, 4
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от 700₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
Ladies first. Здесь будет лайн ап не только из девушек диджеев, но и танцоров, блогеров, моделей. LineUp: Aksi Izabelle ALIVKA Aleske Lima polynaria k&k mary meling Any sk8baby Стоимость: до 01:00 — 700руб. + f/c после — 1000руб. + f/c
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