Ladies first. Здесь будет лайн ап не только из девушек диджеев, но и танцоров, блогеров, моделей. LineUp: Aksi Izabelle ALIVKA Aleske Lima polynaria k&k mary meling Any sk8baby Стоимость: до 01:00 — 700руб. + f/c после — 1000руб. + f/c