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Partsvaniya

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Partsvaniya презентуют четвёртый студийный альбом в абсолютно новом звуке, идеально сочетая проникновенную поэзию со взрывными гитарами и мощнейшей ритм-секцией. «Для добрых и маленьких» — 7 историй, объединённых в одно общее цикличное послание, рассказанное взрослым для внутренних детей. О травмах, поиске пути, страхах и тревогах. И, конечно же, о большой любви и о силе, которая живёт в каждом из нас. Специальный гость: Таня Репина — певица из Петербурга, часть фанк-группы (Богемный) Люфт.

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