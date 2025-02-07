Partsvaniya презентуют четвёртый студийный альбом в абсолютно новом звуке, идеально сочетая проникновенную поэзию со взрывными гитарами и мощнейшей ритм-секцией. «Для добрых и маленьких» — 7 историй, объединённых в одно общее цикличное послание, рассказанное взрослым для внутренних детей. О травмах, поиске пути, страхах и тревогах. И, конечно же, о большой любви и о силе, которая живёт в каждом из нас. Специальный гость: Таня Репина — певица из Петербурга, часть фанк-группы (Богемный) Люфт.