ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Парнишка

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Поп-романтик Парнишка, покоривший сердца хитом «Мы умрём где-то посреди ночи» и саундтреком к сериалу «Два холма» — 13 февраля на сцене Ю. Мелодии, цепляющие с первого аккорда, и музыкальный диалог эпох — Парнишка умело соединяет «Иван Купала» с Jamie xx, Андрея Губина с ЛСП, создавая уникальный музыкальный мир, который звучит свежо и ностальгично одновременно.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста