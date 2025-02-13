Поп-романтик Парнишка, покоривший сердца хитом «Мы умрём где-то посреди ночи» и саундтреком к сериалу «Два холма» — 13 февраля на сцене Ю. Мелодии, цепляющие с первого аккорда, и музыкальный диалог эпох — Парнишка умело соединяет «Иван Купала» с Jamie xx, Андрея Губина с ЛСП, создавая уникальный музыкальный мир, который звучит свежо и ностальгично одновременно.