«Паркер» (2012)
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Главный герой — профессиональный вор, руководствующийся собственным моральным кодексом, но способный запросто отправить на тот свет любого, кто перейдет ему дорогу. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи