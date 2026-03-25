Париж, Техас
ул. Некрасова, 39 (вход с ул. Радищева)
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Бесцельный бродяга Трэвис Хендерсон выходит из пустыни. Он помнит, что где-то его ждёт семья — любимая женщина и маленький сын. Но Трэвис не помнит, что с момента его исчезновения прошло целых 4 года. Теперь все, кого он любит, считают его пропавшим без вести. Фильм в оригинале с русскими субтитрами Вход: 300р., парный билет — 500р. Регистрация в ТГ *Количество мест ограниченно
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