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Парфюмерная игра «Битва блоттеров»

Студия живописи и парфюмерии «Я творю», набережная реки Мойки, 67-69

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 12+
Игры
Необычное

Про событие

Сбор любителей парфюмерии Петербурга! «Битва блоттеров» — это весёлый вечер в компании единомышленников, возможность узнать что-то новое о парфюмерии и выиграть крутой парфюмерный приз. Главное, что нужно знать про «Битву блоттеров» – играть могут все: и самые опытные эксперты, и те, кто о духах вспоминает только во время похода в «Л’Этуаль». Сама игра — это увлекательное путешествие во времени и обсуждение маркетинговых приёмов, мифов и парфюмерной химии. Лучше всякой лекции: в развлекательно-образовательном формате вы будете много смеяться и удивляться. Также будут лёгкие закуски, вода и чай. Парфюмерную игру проведёт Яна Малкова, автор канала «Вдох-выдох» и создатель игры «Битва блоттеров».

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