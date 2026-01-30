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Paraskeva

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Прогрессив-фьюжн трио из Москвы с узнаваемым музыкальным почерком — это патетическая космо-электроника, проникнутая пылким джазовым нервом. Группа обращается к широкому кругу слушателей гармоническими находками и тонким мелодизмом, но не чужда и авангардным экспериментам. На концерте Paraskeva исполнит материал альбомной «трилогии астрономических движений», стартующей «лунным» полноформатником и сквозь «предрассветный» второй альбом устремляясь в самый новый — «солнечный». На концерте будет презентован винил с дебютным альбомом «Spiritual Ecology».

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