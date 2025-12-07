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Их новые песни — это дерзкие бэнгеры, о которых уже ходят слухи. Проверенные же хиты классно поются всем вместе: громко, хором, с тем самым ощущением, когда зал дышит в одном ритме. Голос миллениалов, который научился жить в хаосе без трагедии, песни группы — это антидрама, способ выдохнуть и снова почувствовать лёгкость. Это поп с гитарным и электронным сердцем, где встречаются Foals, Мумий Тролль и Танцы Минус. Каждый трек — как короткий фильм, а тексты — как мысли, которые ты давно собирался подумать.
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