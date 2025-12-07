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Папа (Live)

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Их новые песни — это дерзкие бэнгеры, о которых уже ходят слухи. Проверенные же хиты классно поются всем вместе: громко, хором, с тем самым ощущением, когда зал дышит в одном ритме. Голос миллениалов, который научился жить в хаосе без трагедии, песни группы — это антидрама, способ выдохнуть и снова почувствовать лёгкость. Это поп с гитарным и электронным сердцем, где встречаются Foals, Мумий Тролль и Танцы Минус. Каждый трек — как короткий фильм, а тексты — как мысли, которые ты давно собирался подумать.

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