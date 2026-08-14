Панцушот
Лиговский 50 корпус 16
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от 2000₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Эксклюзивный ивент для ценителей старой-доброй классики. Сквозь годы, дискография самого знакового артиста современности регулярно пополнялась яркими и смешными аудио-пародиями на бессмертную классику и откровенную парашу. И вот их накопилось аж на целую концертную программу. Все хиты от «ели кал» до «пенис» прозвучат с живыми инструментами на сцене легендарной «Ионотеки».
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