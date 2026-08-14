Эксклюзивный ивент для ценителей старой-доброй классики. Сквозь годы, дискография самого знакового артиста современности регулярно пополнялась яркими и смешными аудио-пародиями на бессмертную классику и откровенную парашу. И вот их накопилось аж на целую концертную программу. Все хиты от «ели кал» до «пенис» прозвучат с живыми инструментами на сцене легендарной «Ионотеки».