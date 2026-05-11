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Pantera-шоу

The Right Place
Шведский переулок, д. 2

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 1900₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Ты когда-нибудь слышал музыку всеми частями тела, даже костями? Чувствовал ли, как от грохота барабанов земля уходит из под ног, а риффы «обжигают», будто раскаленное железо? Именно так звучат Pantera. Техас 90-х породил монстра —агрессивного, прямолинейного, гордого, но пронзительно честного. WarHands станут проводниками в творчество пионеров грув-метала. WarHands — первый проект, полностью посвящённый группе Pantera в России. В этот раз они подготовили ещё более масштабную программу: 2 часа бескомпромиссной, неукротимой, яростной энергии Pantera. Ты услышишь почти все хиты и многие другие композиции, ставшие знаковыми для целого поколения.

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