Ты когда-нибудь слышал музыку всеми частями тела, даже костями? Чувствовал ли, как от грохота барабанов земля уходит из под ног, а риффы «обжигают», будто раскаленное железо? Именно так звучат Pantera. Техас 90-х породил монстра —агрессивного, прямолинейного, гордого, но пронзительно честного. WarHands станут проводниками в творчество пионеров грув-метала. WarHands — первый проект, полностью посвящённый группе Pantera в России. В этот раз они подготовили ещё более масштабную программу: 2 часа бескомпромиссной, неукротимой, яростной энергии Pantera. Ты услышишь почти все хиты и многие другие композиции, ставшие знаковыми для целого поколения.