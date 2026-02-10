ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Пандемия приглашает Lebronxu (Pandemic invites Lebronxu)

BLANK
Арсенальная наб., д. 1

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 3200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Пандемия продолжает налаживать международные связи: в первые в России выступит Lebronxu — артист родом из Боснии и Герцеговины, известный своим мощным и энергичным хард-индастриал-техно. Шоу Московской промо команды Synesthesia, продвигающей своё уникальное видение рейв-опыта. Опытные селекторы от M_division, базовое Техно и формации глитча. И конечно, задающие основу и тон звучания резиденты промо Пандемия LEBRONXU (Сербия) AGANPUNK (Москва) AYSMA REBRICK (Москва) VOLCHIY VOY (Live) (Москва) NOFORM (m_division) ZUGZWANG (Базовое Техно) ERIDA (Glitch) TRSKY EVRSN NICKO SHUO RONI RIX YALEENI BUZZA

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста