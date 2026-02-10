Пандемия продолжает налаживать международные связи: в первые в России выступит Lebronxu — артист родом из Боснии и Герцеговины, известный своим мощным и энергичным хард-индастриал-техно. Шоу Московской промо команды Synesthesia, продвигающей своё уникальное видение рейв-опыта. Опытные селекторы от M_division, базовое Техно и формации глитча. И конечно, задающие основу и тон звучания резиденты промо Пандемия LEBRONXU (Сербия) AGANPUNK (Москва) AYSMA REBRICK (Москва) VOLCHIY VOY (Live) (Москва) NOFORM (m_division) ZUGZWANG (Базовое Техно) ERIDA (Glitch) TRSKY EVRSN NICKO SHUO RONI RIX YALEENI BUZZA