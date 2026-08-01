Пандемия фортнайт (Pandemic Fortnight)
Уточняй у организатора
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от 2700₽ до 5000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Настоящий рейв на Северном море. Суровое, но уникальное приключение, недоступное в обычной городской среде. Тебя ждут 4 сцены с андерграундным звучанием в антураже старого оборонительного форта 1860 года. 34 артиста в самых разных жанрах электронной музыки: Техно, хард-техно, ро, индастриал, шранц, хард-грув, электро, брейкбит, транс, пситранс Будет работать бар с едой и напитками, а также оборудованные чилл-зоны. Но будь готов: непогода такой древней локации могут внести свои коррективы в этот опыт, но именно в этом и заключается настоящий андеграунд. ALEKSEY EFIMOV ANSKEY BAENOR BEATA GAME Buzza Daniel De Boa Demided Doozer Erida Evrsn EE1 Getmioud GHOST Half Enough Keyser Kirill Orange LaaToka Mawizzi NEKI Neonicle Neuro Nicko Shuo Oomblik Recurse Roni Rix Rudda Sounds St. Mike Strvrv Technovvintage VOLUMATE XK21 Yaleeni Zugzwang Бузина Обыкновенная Более подробную информацию можно уточнить у организатора: https://t.me/pandemic_c
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