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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Pandemic 3 years

BLANK
Арсенальная наб., д. 1

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Завершение:

от 1500₽ до 2800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Три года усердных трудов, установка и покорение высоченных планок, привозы иностранцев в смутные времена и открытия молодых талантов, движение только вперед не смотря ни на что! Фиксируем новый рубеж мощнейшим рейвом. Обширный лайнап раскинется на трех сценах клуба Blank: В Санкт-Петербург едет мульти-продуктивный продюсер из Стамбула - INF3RIS, с успехом гастролирующий по Европе. Его треки играют на крупнейших рейвах и фестах. Он впервые покажет свой уникальный стиль Hard Techno и Hard Psy в Санкт-Петербургe. А также гуру прогрессивного Schranz звучания из Сербии - CBR. Гримерку наполнит темная атмосфера лейбла NEOVISION со своей погружающей музыкой и SUMMER OF HAZE на хайлайте. Терраса на одну ночь превратиться в Московский клуб RNDM, который к слову отметит и свое трехлетие тоже! Прекрасные и техничные представительницы M_division - Roks и Technovvintage. Конечно же резиденты - EVRSN, Roni Rix, Yaleeni и друзья промо. Мейн будет украшен и укомплектован соответственно случаю - эпически!

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