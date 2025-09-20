Три года усердных трудов, установка и покорение высоченных планок, привозы иностранцев в смутные времена и открытия молодых талантов, движение только вперед не смотря ни на что! Фиксируем новый рубеж мощнейшим рейвом. Обширный лайнап раскинется на трех сценах клуба Blank: В Санкт-Петербург едет мульти-продуктивный продюсер из Стамбула - INF3RIS, с успехом гастролирующий по Европе. Его треки играют на крупнейших рейвах и фестах. Он впервые покажет свой уникальный стиль Hard Techno и Hard Psy в Санкт-Петербургe. А также гуру прогрессивного Schranz звучания из Сербии - CBR. Гримерку наполнит темная атмосфера лейбла NEOVISION со своей погружающей музыкой и SUMMER OF HAZE на хайлайте. Терраса на одну ночь превратиться в Московский клуб RNDM, который к слову отметит и свое трехлетие тоже! Прекрасные и техничные представительницы M_division - Roks и Technovvintage. Конечно же резиденты - EVRSN, Roni Rix, Yaleeni и друзья промо. Мейн будет украшен и укомплектован соответственно случаю - эпически!