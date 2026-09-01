ДнД ваншот в мире киберпанка от CD Project Red. Что ждёт тебя, приключенец? Загадка. А вот игрока ждут: — Профессиональные мастера, обученные по авторской системе, с большим опытом и харизмой; — 4к экран для дополнения атмосферы фэнтези; — Качественно покрашенные миниатюры и многое другое. Записаться на игру можно в личных сообщениях сообщества. Для записи, пиши: — Дату; — Количество участников; — Номер телефона. Оплата на месте. Подходит для новичков.