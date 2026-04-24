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Во вселенной Palc есть место любым эмоциям — от инфантильного детского счастья до глубокого всеобъемлющего страха. Прикоснись к этому миру и послушай Palc во всех возможных музыкальных проявлениях — от зубодробительных метальных риффов, заставляющих слэмиться огромные залы, до простых акустических композиций, создающих домашнюю атмосферу.
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