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Pakava it

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

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1500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Выступление легендарного московского бэнда в рамках фестиваля клоунады Которого. На разогреве группы Пакава Ить выступит международный музыкальный проект Жени Клекотневой ВИА «Извинитесь» с небольшой программой авторских песен и аранжировок «луДшее». Музыканты, актёры, режиссёры, фотограф, флорист, биолог и даже один скульптор споют про страх и ненависть, стыд и боль, правила русского языка и напитки. Пакава Ить — оркестр, образовавшийся в переулках центра Москвы на рубеже 1999-2000 годов. Звучание оркестра формируется, прежде всего, музыкальной свободой, неограниченной ни какими стилистическими рамками. Здесь и джаз и классика, современный авангард, африканская и латиноамериканская танцевальная музыка, клубная музыка, традиционная музыка народов мира и т.д.

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