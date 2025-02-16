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Ozzy Osbourne трибьют

The Right Place
Шведский переулок, д. 2

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Завершение:

от 800₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Исполняет роль самого Оззи известный в Московской рок-тусовке певец и актeр — Майк Кремлин. Экс-вокалист группы Д.Четвергова, обладающий тембром и харизмой Оззи, талантливо копирует все движения и фразы мистера Осборна! Мощной ритм-секцией группы, извергающей шквал барабанной канонады и бас-гитарных рифов, стали Михаил Старостин и Александр Сорокин. На концерте Ozz Rebelz ты услышишь такие хиты как: Crazy Train / Shot in the Dark / No More Tears / Dreamer/ I dont know / Bark at the Moon / и многие другие любимые хиты Оззи. А также некоторые хиты Black Sabbath, которые сам Оззи исполняет на своих концертах.

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