Исполняет роль самого Оззи известный в Московской рок-тусовке певец и актeр — Майк Кремлин. Экс-вокалист группы Д.Четвергова, обладающий тембром и харизмой Оззи, талантливо копирует все движения и фразы мистера Осборна! Мощной ритм-секцией группы, извергающей шквал барабанной канонады и бас-гитарных рифов, стали Михаил Старостин и Александр Сорокин. На концерте Ozz Rebelz ты услышишь такие хиты как: Crazy Train / Shot in the Dark / No More Tears / Dreamer/ I dont know / Bark at the Moon / и многие другие любимые хиты Оззи. А также некоторые хиты Black Sabbath, которые сам Оззи исполняет на своих концертах.