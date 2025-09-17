Ozzy Osborne tribute
площадь Конституции, 2
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от 500₽ до 6400₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Ozzbone— это трибьют-проект, посвящённый великому Оззи Осборну. Проект был создан лидером группы TRAFF. На концерт ты сможешь получить порцию драйва и безбашенных эмоций!
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