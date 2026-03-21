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Ожерелок: изготавливаем украшение-чокер в старинной технике

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2200₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты научишься делать традиционные бисерные украшения в старинной технике сажения по бели.* Это медитативная работа, требующая определённой усидчивости, но справиться с ней может человек, ни разу не бравший в руки иглы. Материалы предоставляются (рама/пяльца, ткань, бисер, хлопковый шнур, иглы, нитки, ножницы). Усвоив технику один раз, ты сможешь повторять её самостоятельно и на других изделиях. Количество мест ограничено. Обрати, пожалуйста, внимание, что в пространстве нужно будет снять обувь. *Сажения по бели — старинная русская техника вышивки. Бель — это пучок нитей или верёвочка из белых льняных или хлопчатобумажных нитей, которые вышивальщицы пришивают по рисунку. Затем на бель «сажают» жемчуг, перламутр, бисер или металлический шнур. В галерее мы подобрали примеры вышивки.

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