Встреча с одним из самых камерных винных проектов — Oxana Istratova Wine. Общий объем производства составляет немногим более 1000 бутылок. Основатель проекта, Оксана Истратова, более двадцати лет профессионально занимается дайвингом, а в Крыму увлеклась виноделием. Идея родилась после поездки в Кахетию, где Оксана познакомилась с местными микровиноделами и решила создать собственное вино. Для работы она выбрала традиционную кахетинскую технологию с использованием квеври. Было заказано четыре глиняных сосуда из Грузии. Виноградник площадью полгектара расположен в Бахчисарайском районе, в селе Плотинное. Там высажены такие сорта, как гевюрцтраминер, ркацители, мускат, мальбек, сира, каберне совиньон и саперави. До 2023 года проект был негоциантским, а сейчас часть вин производится из собственного винограда. Запланирована онлайн-дегустация с участием Оксаны Истратовой, где она расскажет о своем проекте и технологии производства. В сете будут как абсолютно новые вина 2024 года урожая, так и часть вин предыдущего винтажа — 2023: 1. Игристое ПетНат Шенен Блан 2024 2. Ркацители 2023 3. Ркацители 2024 4. Кокур 2024 5. Гевюрцтраминер 2024 6. Вионье 2024 7. Мускат 2023 8. Саперави 2023 9. Саперави 2024 В стоимость включены лёгкие закуски. Приобрести билеты можно по номеру телефона +8 (921) 311-98-49 (TG/WhatsApp), либо по кнопке «Купить билет»