Не просто концерт, а состояние души, момент, когда кажется, что жизнь — это бессмысленный ритуал, а вокруг только безнадёга и старые обои в цветочек. Для тебя выступят: Мкей Обратная связь Иуда зря ты предал Иисуса Христа Dick'o извиняюсь! Соевые Ублюдки Собака Павлова Организаторы комментируют ситуацию так: «Приходи. Всё равно ведь больше некуда идти»