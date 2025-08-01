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Отстой Фест
Лиговский 50 корпус 16
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Про событие
Не просто концерт, а состояние души, момент, когда кажется, что жизнь — это бессмысленный ритуал, а вокруг только безнадёга и старые обои в цветочек. Для тебя выступят: Мкей Обратная связь Иуда зря ты предал Иисуса Христа Dick'o извиняюсь! Соевые Ублюдки Собака Павлова Организаторы комментируют ситуацию так: «Приходи. Всё равно ведь больше некуда идти»
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