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Гарри Поттер и Философский камень

Camper Bistro
Садовая улица, 62

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Бесплатно
Возраст 0+
Кино
Еда

Про событие

Тёплый вечер в кругу друзей в Camper Bistro. 09.12 — «Гарри Поттер и Философский камень» Жизнь десятилетнего Гарри Поттера нельзя назвать сладкой: родители умерли, едва ему исполнился год, а от дяди и тёти, взявших сироту на воспитание, достаются лишь тычки да подзатыльники. Но в одиннадцатый день рождения Гарри всё меняется. Странный гость, неожиданно появившийся на пороге, приносит письмо, из которого мальчик узнаёт, что на самом деле он волшебник и зачислен в школу магии под названием Хогвартс. А уже через пару недель Гарри будет мчаться в поезде Хогвартс-экспресс навстречу новой жизни, где его ждут невероятные приключения, верные друзья и самое главное — ключ к разгадке тайны смерти его родителей. Кинопоказ проходит без билетов — достаточно выбрать блюдо и напиток по меню!

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