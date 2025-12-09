Гарри Поттер и Философский камень
Садовая улица, 62
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Кино
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Про событие
Тёплый вечер в кругу друзей в Camper Bistro. 09.12 — «Гарри Поттер и Философский камень» Жизнь десятилетнего Гарри Поттера нельзя назвать сладкой: родители умерли, едва ему исполнился год, а от дяди и тёти, взявших сироту на воспитание, достаются лишь тычки да подзатыльники. Но в одиннадцатый день рождения Гарри всё меняется. Странный гость, неожиданно появившийся на пороге, приносит письмо, из которого мальчик узнаёт, что на самом деле он волшебник и зачислен в школу магии под названием Хогвартс. А уже через пару недель Гарри будет мчаться в поезде Хогвартс-экспресс навстречу новой жизни, где его ждут невероятные приключения, верные друзья и самое главное — ключ к разгадке тайны смерти его родителей. Кинопоказ проходит без билетов — достаточно выбрать блюдо и напиток по меню!
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