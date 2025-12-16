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Отпуск по обмену

Camper Bistro
Садовая улица, 62

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Кино
Еда

Про событие

Тёплый вечер в кругу друзей в Camper Bistro. 16.12 — «Отпуск по обмену» Айрис Симпкинс, автор популярной свадебной колонки в лондонской «Daily Telegraph», живёт в очаровательном коттедже в английской провинции. Она влюблена в мужчину, который любит другую. Далеко от неё в Южной Калифорнии живёт Аманда Вудс, владелица процветающего рекламного агентства, занимающегося созданием роликов для фильмов. Она вдруг обнаруживает, что любимый человек ей изменяет. Две незнакомые друг с другом женщины, живущие на расстоянии 10 000 километров друг от друга, оказываются в схожей ситуации. И они находят друг друга. В Интернете, на сайте обмена жильём на время отпуска. Перед Рождеством Айрис и Аманда решают отдохнуть от своих проблем, договорившись поменяться континентами и пожить друг у друга в течение двух недель. Айрис переезжает в дом Аманды в солнечной Калифорнии, а Аманда приезжает в засыпанную снегом английскую провинцию… Кинопоказ проходит без билетов — достаточно выбрать блюдо и напиток по меню!

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