1 мая состоится вернисаж персональной выставки Ивана Извекова «Family Dance» в галерее Cabinet Abstract в формате техно-вечеринки. Family Dance — это погружение в странный и противоречивый мир, в котором, как кажется художнику, живём мы все. Иван Извеков через живопись исследует столкновение личного и социального, грустного и радостного, декаданса и обыденности. Его работы — это попытка соединить то, что на первый взгляд несовместимо, словно мороженое с картошкой фри. В этом юношеском максимализме рождается язык, передающий абсурд и многослойность современной реальности. Welcome drink: Гора чизбургеров, картошка фри и вино. Музыка: Dj Rempacho задаст пульс вечеру электронными вибрациями.