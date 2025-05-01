Открываем май под ритмы искусства!
Cabinet Abstract, Кожевенная линия, 40Б
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Про событие
1 мая состоится вернисаж персональной выставки Ивана Извекова «Family Dance» в галерее Cabinet Abstract в формате техно-вечеринки. Family Dance — это погружение в странный и противоречивый мир, в котором, как кажется художнику, живём мы все. Иван Извеков через живопись исследует столкновение личного и социального, грустного и радостного, декаданса и обыденности. Его работы — это попытка соединить то, что на первый взгляд несовместимо, словно мороженое с картошкой фри. В этом юношеском максимализме рождается язык, передающий абсурд и многослойность современной реальности. Welcome drink: Гора чизбургеров, картошка фри и вино. Музыка: Dj Rempacho задаст пульс вечеру электронными вибрациями.
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