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Открытый кино-вечер: Миф о Человеке

улица Красного Курсанта, 9Б

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Кино-вечер, посвящённый фильму-притче «Миф о человеке». Как и в любой притче, являющейся ключом ко внутреннему эзотерическому пониманию, фильм открывает различные грани, смыслы, уровни понимания и осознания, а зрителю предстоит постигнуть то, что откроется ему, его внутреннему взору. Пифагор говорил о Музыке Сфер, наполняющей весь Космос. Это музыка, голос Божественного. Каждая планета, звезда, галактика, Вселенная, исполняют свою партию в космической симфонии. Исток, Творение, Человек, его истинное предназначение, его связь с Создателем, Истоком — эти существенные вопросы волновали человека с незапамятных времён, как остаются актуальными и для современного человека. Сумеют ли герои фильма обрести связь с Истоком и исполнить свою мелодию, стать сопричастными Божественной симфонии? И что означает человек с открытой возрождeнной Душой? И что представляет из себя человек, лишенный Божественной Искры, своей Истинной Сути? Формат кино-вечера: 1. Просмотр фильма 2. Обсуждение Записаться можно по телефону, написав в Whatsapp или Telegram.

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