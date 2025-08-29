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Открытие Metal Сезона

Сердце
Лиговский проспект, 50к16

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1600₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Новая мощь уже рвётся на свободу, чтобы оглушительно прогреметь над городом, застоявшимся в тишине. Будет жарко, как в аду, и музыкально, как в раю! Разрывают сцену и раскаляют воздух: Antagonist Nomans Land Terseya ninthshaft Настоящий ураган тяжёлой музыки унесёт прочь знойное лето и растворит твоё сердце в мире бессмертного стального огня.

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Комментарии

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Бро
12 июля 2025, 14:52

Блэк или брутал будет? 🖤 или тут по Лайту митольчик только?

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Служба поддержки | Кавёр
15 июля 2025, 15:49

Бро, привет :) ANTAGONIST — technical progressive death metal Nomans Land — викинг-метал Terseya — прогрессив-металкор Ninthshaft — Post-Doom Metal

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