Новая мощь уже рвётся на свободу, чтобы оглушительно прогреметь над городом, застоявшимся в тишине. Будет жарко, как в аду, и музыкально, как в раю! Разрывают сцену и раскаляют воздух: Antagonist Nomans Land Terseya ninthshaft Настоящий ураган тяжёлой музыки унесёт прочь знойное лето и растворит твоё сердце в мире бессмертного стального огня.