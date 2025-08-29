Открытие Metal Сезона
Лиговский проспект, 50к16
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от 700₽ до 1600₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали
Про событие
Новая мощь уже рвётся на свободу, чтобы оглушительно прогреметь над городом, застоявшимся в тишине. Будет жарко, как в аду, и музыкально, как в раю! Разрывают сцену и раскаляют воздух: Antagonist Nomans Land Terseya ninthshaft Настоящий ураган тяжёлой музыки унесёт прочь знойное лето и растворит твоё сердце в мире бессмертного стального огня.
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Комментарии
Служба поддержки | Кавёр15 июля 2025, 15:49
Бро, привет :) ANTAGONIST — technical progressive death metal Nomans Land — викинг-метал Terseya — прогрессив-металкор Ninthshaft — Post-Doom Metal
Блэк или брутал будет? 🖤 или тут по Лайту митольчик только?